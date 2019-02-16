En son 1909'da görüntülenen siyah leopar Kenya'da ortaya çıktı

Kenya'da görüülen siyah leoparın fotoğraflarını, İngiliz doğal yaşam fotoğrafçısı Will Burrard-Lucas, Laikipia Doğal Yaşam Kampı'nda çekti. Burrard-Lucas blogunda bölgede siyah leopar görüldüğü yolundaki haberlerden sonra, hayvanı gören kişilerle konuştuğunu ve izleri takip ettiğini yazdı.

Uzaktan kumandalı, hareket sensörlü gece tuzak kamerası sistemi 'camptraptions'ı kurarak beklemeye başladığını belirten Burrard-Lucas, birkaç günlük düş kırıklığından sonra hayvanı fotoğraflamayı başardığını belirtti.

Burrard-Lucas "Son seferde, yine fazla bir şey beklemeden fotoğrafları tarıyordum. Zifiri karanlık içinde bir çift göz bana bakıyordu. Sonunda hayvanın fotoğrafını çekmiştim. Hayalimi gerçekleştirdiğimi anlamam birkaç günümü aldı" dedi.

Kaynak: Ajanslar