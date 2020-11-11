Erdoğan: Çevre dersi vermeye kalkanlar PKK’nın çevre terörünü ağzına almıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yerleşkesinde “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” fidan dikimi programında konuştu. Erdoğan, “Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar toplamda 7 milyar fidanın toprakla buluşmasını sağlamaktır.” dedi.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar ise şöyle:

“Gezi olaylarında güya çevre adına sokakları yakanlar, esnafın malını yağmalayanlar, fidan dikimi seferberliğimizi kötüleme yarışına girdi.

Bize çevre konusunda ders vermeye kalkanlar, bölücü örgütün çevre terörünü ağızlarına dahi almıyor.

Kalbi nefretle kuruyanlara inat geçen sene diktiğimiz fidanların hemen hepsi bu yıl boy veriyor, filiz veriyor.

Biz tabiatla kardeş, çiçekle, yeşille, toprakla dost bir ülkeyiz. Ağaca bitkiye değer veren güzel bir geleneğe sahibiz.

Her yıl yaklaşık 12 milyon yavrumuza fidan kapları ve tohumları teslim ederek kendi fidanlarını kendilerinin yetiştirmesini sağlayacağız.



“Tohum Ver Fidana Dönüşsün” projesi ile geleceğimizin fidanı çocuklarımız, ilk ve ortaokul döneminde 8’er fidanı yetiştirmiş olacak.

Ülkemiz ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa’da 1’inci, dünyada ise 4’üncü sırada yer alıyor.

Daha yeşil, daha müreffeh bir ülke ideali ile çıktığımız bu yolda sahte çevrecilere aldırmadan çalışmaya devam ediyoruz.

Orman yangınlarına müdahalede 10 dakika hedefi

Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar toplamda 7 milyar fidanın toprakla buluşmasını sağlamaktır.

Rabbimizin bize emaneti olan tabiata, yeşiliyle, canlılarıyla, şehirleriyle, tarihi ve doğal güzellikleriyle sahip çıkmayı sürdüreceğiz.

Orman yangınlarına müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya düşürdük. İnşallah bu süreyi 10 dakikanın altına indireceğiz.”