Finlandiya'da sıcaklık rekoru
Finlandiya'nın Kuzey Kutup Dairesinde bulunan Laponya bölgesinde 107 yıl sonra sıcaklık rekoru kırıldı. Bölge 107 yıl sonra 0,9 santigrat derece daha düşük ısıya ulaşarak 33,7 santigrat dereceyle rekor kırdı.
Çevre ve İklim 06.07.2021, 18:36 06.07.2021, 18:50
Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü, ülkenin en kuzeyindeki Laponya bölgesinde bulunan Utsjoki-Kevo istasyonunda dün 33,6 santigrat derece sıcaklık ölçüldüğünü bildirdi.
Bu, "ülkede 1914'ten bu yana bölgede kaydedilen en yüksek sıcaklık değeri" oldu.
Ülkede en son, Temmuz 1914'te Laponya'daki Inari Thule bölgesinde 34,7 santigratlık sıcaklık, bilinen en yüksek değer olarak kayıtlara geçmişti.
Laponya bölgesi, temmuz başından bu yana Doğu Avrupa kaynaklı alçak basıncın yol açtığı sıcak hava dalgasının etkisinde bulunuyor.
Finlandiya'nın komşuları Norveç ve İsveç'in de kuzey kesimleri sıcak hava dalgasından etkileniyor. Norveç'in Kuzey Kutup Dairesindeki Saltdal bölgesinde de bu hafta sıcaklığın 34 santigrat dereceye kadar çıktığı bildirilmişti.
Kaynak: AA
24
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü