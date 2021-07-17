Grönland için bağımsızlık adımı olabilecek karar

Dünyanın en büyük adası Grönland, bölgede tüm petrol arama faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu. Adanın sol eğilimli hükümeti, iklim krizini ciddiye aldıklarını belirterek kararı "doğal bir adım" olarak nitelendirdi.

“Küresel iklim kriziyle mücadelede ortak sorumluluk almak istediğini” belirten hükümet, yaptığı açıklamada, “Gelecek petrolde yatmıyor. Gelecek yenilenebilir enerjiye ait ve bu açıdan kazanacak daha çok şeyimiz var" ifadelerine yer verdi.

"Bağımsızlık işareti"

Küresel ısınma, buzun geri çekilmesiyle potansiyel petrol ve mineral kaynaklarını ortaya çıkarabileceği anlamına geliyor. Bu kaynakların başarılı bir şekilde kullanılmasının 57 bin kişilik yarı özerk bölgenin kaderini önemli ölçüde değiştirebileceği belirtiliyor.

Yetkililer, buradaki potansiyel büyük rezervlerin Grönland'ın uzun dönemde Danimarka'dan ayrılmasının da yolunu açacağına işaret ediyor.

Keşfedilmemiş 17,5 milyar varil petrol

Grönland çevresinde henüz petrol bulunamadı ancak ABD Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü, uzak konumu ve sert hava koşullarının sınırlı keşif yapmasına rağmen, adanın açıklarında 17,5 milyar keşfedilmemiş varil petrol ve 148 trilyon fit küp doğal gaz olabileceğini tahmin ediyor.

Nisan ayındaki parlamento seçimlerinden bu yana Inuit Ataqatigiit Partisi tarafından yönetilen mevcut hükümet, seçim vaatlerini hemen yerine getirmeye başladı ve güney Grönland'da uranyum madenciliği planlarını durdurdu. Grönland'da halen iki küçük şirketin dört aktif hidrokarbon arama ruhsatı var.

Çevre grubu Greenpeace, hükümetin petrol aramalarını durdurma kararını "harika" olarak nitelendirdi.

Donald Trump, Grönland'ı satın almak istemişti

Grönland'ın dış, savunma ve güvenlik politikasına karar veren Danimarka, adayı, ekonomisinin yaklaşık üçte ikisini oluşturan yıllık hibe ile destekliyor.

Danimarka'dan 1979 yılında özerklik alan Grönland, 179 sandalyeli Danimarka Parlamentosu Folketing'de 2 parlamenter ile temsil ediliyor.

2019 yılında dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ı satın almak istediklerini açıklamasıyla iki ülke arasında kısa süreli diplomatik kriz yaşanmıştı.

Kaynak: Euronews