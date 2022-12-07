Guterres: Doğaya bir tuvalet gibi davranarak kendimizi yok ediyoruz

Guterres, Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen BM Biyolojik Çeşitlilik Konferansı'nda (COP15) yaptığı konuşmada, insanlığın doğaya "savaş açıp" yıkım araçlarıyla "kaos" oluşturduğuna işaret ederek ülkelerin artık doğayla "barış yapması" gerektiğini vurguladı.

Toprağın, suyun ve havanın kimyasallar, böcek ilaçları ve plastiklerle zehirlendiğini belirten Guterres; çok uluslu şirketleri, kazanç elde ederken dünya nimetlerine zarar vermekle suçladı.

Guterres, "İnsanlık, kontrolsüz ve orantısız ekonomik büyüme için bitmek, tükenmek bilmeyen hırsla büyük bir kitlesel yok oluş silahı haline geldi. Doğaya bir tuvalet gibi davranarak kendimizi yok ediyoruz." diye konuştu.

Doğanın ve biyoçeşitliliğinin zarar görmesinin büyük bir insani maliyete sebep olduğunun altını çizen Guterres, "Bu maliyeti işsizlik, açlık, hastalık ve ölümlerle ölçüyoruz. Ekosistemin bozulmasıyla 2030'a kadar yıllık kayıpların 3 trilyon dolar olacağı öngörülüyor. Su, gıda ve enerji içinse daha yüksek fiyatlar bizleri bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, bu konferansın yıkımı durdurmak için "son bir şans" olduğunu söyleyerek "Bahane ve ertelemelerden kaçınmalıyız. Verilen sözler de tutulmalı." ifadelerini kullandı.

Guterres, hükümetlere biyoçeşitlilik için mücadelede, cesur ulusal eylem planları geliştirme çağrısında bulundu.

COP15 olarak da bilinen konferansın ilki, geçen yıl Çin’de düzenlenmişti.

17 bin katılımcı ve 900’ün üzerinde medya mensubunun katıldığı konferans, 19 Aralık'a kadar devam edecek.