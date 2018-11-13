Hidroklorik asit sızıntısı korkuttu

Frankfurt itfaiyesi, kentteki Griesheim sanayi bölgesinde bu sabah hidroklorik asit sızıntısı gerçekleştiğini açıkladı.

İtfaiye görevlileri sızıntı nedeniyle bu bölge yaşayan kent sakinlerinden kapı ve pencerelerini kapalı tutmalarını istedi.

Frankfurt polisi ise uzmanların yaptıkları ölçümlerin ardından hidroklorik asit sızıntısının risk oluşturacak boyutta olmadığını anladıklarını duyurdu. Polis yetkilileri ayrıca, kent sakinlerine yapılan uyarının geri çekildiğini de söyledi.

Hidroklorik asit laboratuvarlarda kullanılan çok güçlü, aşındırıcı bir madde. Bu asidi solumak, burun, gözler ve solunum yolunda tahrişe yol açabiliyor.

Kaynak: Ajanslar