İklim değişikliğiyle mücadelede "çevresel borç" önerisi

Fernandez, İskoçya'nın Glasgow şehrinde düzenlenen 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) yaptığı konuşmada ülkesinin Paris İklim Anlaşması'na olan bağlılığını yineledi.

Arjantin'in dünya gıda güvenliğine katkıda bulunduğunu aktaran Fernandez, ülkesinde iklim değişikliğine ve yasa dışı ormansızlaşmaya karşı atılacak adımları hatırlattı.

Fernandez, çevresel dönüşümlerin ilerlemesi için yenilikçi finansman kaynakları ve yeni küresel kurallara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Ekosistem hizmetleri için ödeme mekanizmaları oluşturmalı, iklim eylemleri karşılığında borç ödenmeli ve çevresel borç kavramı oluşturmalıyız." ifadesini kullandı.

Çevresel çok taraflılığı güçlendirmesi ve Bölgesel Kalkınma Bankalarının sermayelendirilmesinin desteklenmesi gerektiğini söyleyen Fernandez, "Uluslararası Para Fonu'nun Özel Çekme Hakları tahsisini, düşük ve orta gelirli ülkeleri kapsayan, borç vadelerini uzatmaya ve daha düşük oranlar uygulamasına hizmet eden büyük bir çevre dayanışması paktına uygulamak gerekiyor." şeklinde konuştu.

Fernandez, konferansta alınan kararların sözde kalmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bu nedenle, ortak sorumluluklar ilkesini kabul eden, gerekli fonların nasıl harekete geçirileceğine ilişkin bir yol haritasının çizilmesi için gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin adil temsili ile iklim finansmanı konusunda siyasi ve teknik komite kurulmasını öneriyoruz." dedi.

Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, gelişmiş ekonomilerin iklim değişikliğine karşı yapılacak eylemleri teşvik etmek için taahhüt edilen 100 milyar dolara erişimin garanti edilmesi çağrısında bulundu.