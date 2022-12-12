“İklim Kulübü" hayata geçirildi

Scholz, Almanya’nın dönem başkanlığını yaptığı G7 ülkelerinin liderleriyle çevrim içi yaptığı toplantının ardından başkent Berlin'de basın toplantısı düzenledi.

Bu yıl Almanya’nın dönem başkanlığında G7 ülkelerinin 4’ü çevrim içi toplam 6 kez liderler düzeyinde toplantı yaptığına işaret eden Scholz, bunun bu ülkelerin ne kadar yakın koordinasyon içinde olduğunu gösterdiğini söyledi.

Scholz, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş ve bu savaşın sonuçlarıyla meşgul olunmasına rağmen iklim değişikliği gibi diğer küresel konuları da gözden kaybetmediklerini ifade ederek, Almanya’da haziranda yapılan G7 liderler zirvesinde “İklim Kulübü"nün kurulmasının kabul edildiğini aktardı.

Söz konusu dönemden bu yana "İklim Kulübü" üzerinde çalışmalar yapıldığını dile getiren Scholz, “Bugün de tüzüğü kabul ederek İklim Kulübünün hayata geçirildiğini söyleyebilirim.” dedi.

Scholz, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) “İklim Kulübü” için bir sekretarya oluşturacaklarından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Mısır’ın Şarm el Şeyh kentinde düzenlenen İklim Konferansı’nda birçok ülkenin “İklim Kulübü"ne ilgi duyduklarını gördüğünü ifade eden Scholz, 2023’un sonunda Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenecek bir sonraki İklim Konferansı’nda başka önemli ülkelerin de kulübe katılacağını söyledi.

Scholz, Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşın bir dönüm noktası olduğunu yineleyerek, G7 ülkelerinin bu savaşa kararlı bir cevap vermeyi başardığını belirtti.

Ekonomisi güçlü olan demokrasilerin birbirine daha da yakınlaştığını ifade eden Scholz, birlikte Ukrayna’ya destek vermek ve adil bir barış için çalıştıklarını dile getirdi.

“Rusya’nın acımasız eylemlerini kınıyoruz.” diyen Scholz, G7 ülkelerinin birlikte durmasının ve kararlılık göstermesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yalnız kalmasına yol açtığını kaydetti.

Scholz, “Putin'e Ukrayna'daki anlamsız ölümleri sona erdirmesi ve askerlerini geri çekmesi için tekrar çağrıda bulunuyoruz.” ifadesini kullandı.

G20 Zirvesi’nde de Rusya’nın uluslararası hukuka dönmesin ve savaşı sonlandırmasının talep edildiğine değinen Scholz, G20 ülkelerinin nükleer silah kullanımını kabul edilmez olarak nitelediklerini anımsattı.

Almanya Başbakanı Scholz, G7 ülkelerinin Ukrayna’nın yanında durmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ukrayna’nın yeniden inşası konusunda Berlin’de ekim ayında bir uzmanlar konferansı düzenlendiğini anımsatan Scholz, G7 liderlerinin de bugün, tüm bağışçılardan gelecek mali desteği koordine etmeyi amaçlayan bir platformun önemli unsurları konusunda anlaşmaya vardığı bilgisini paylaştı.

Scholz, buradaki hedefin Ukrayna, uluslararası finans kurumları ve başka partnerlerle birlikte bu platformun bir an önce hayata geçirilmesi olduğunu kaydetti.

"Ukrayna’nın yeniden inşası belki İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki Marshall Planı gibi bir insanlık görevi olacak." diyen Scholz, Rusya'ya yönelik de ekonomik baskıyı sürdürdüklerini, petrole tavan fiyat uygulamasıyla bu konuda önemli bir adım attıklarını söyledi.

Açlıkla mücadele ve istikrarlı bir küresel ekonomi için koordinasyonda bulunma konularına odaklanmayı sürdüreceklerini ifade eden Scholz, tahıl anlaşmasının uzatılmasının iyi bir haber olduğunu dile getirdi.

Almanya Başbakanı, ülkesinin 1 Ocak 2023’te G7 dönem başkanlığını Japonya’ya devredeceğini belirterek Japon yönetimine başarılar diledi.