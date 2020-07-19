İnsan dudaklı ve dişli balık yakalandı... Yer: Malezya

İnsan benzeri bir dudak ve inci gibi beyaz dişlerle resmedilen bir balığın görüntüleri, sosyal medyada hızla yayıldı.

Balık Malezya'da bir balıkçı tarafından yakalandı.

Dünya Yaban Hayatı Fonu (WWF), Metro'ya bu fotoğrafların, yanından geçen turuncu şerit nedeniyle tanımlanan bir Blackpatch tetik balığı (Rhinecathus verrucosus) olabileceğini doğruladı .

WWF şunları söyledi: 'Bu, Seyşel Adaları'ndan Büyük Bariyer Resifi'ne, Malezya'yı da içerecek şekilde geniş bir dağılımı olan tanınmış bir türdür.'

Malezyalı @raff_nasir, balıkların fotoğraflarını 2 Temmuz'da Twitter hesabında paylaştı ve o zamandan beri tuhaf görüntülerin viral olduğunu gördü.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2020, 22:35