İstanbul'da kuraklık tehlikesi geçti mi?

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, eğer tahminler tutar ve suyu her ihtimale karşı verimli kullanmaya devam edersek İstanbul için kuraklık tehlikesi önemli ölçüde geçti’’ dedi.

Kurak geçen 2020 yılında barajlardaki su seviyesi önemli ölçüde düştü. Birçok barajda su seviyesi ortalamaların oldukça altına indi. Doğal olarak bu durum hem şehirde yaşayanların su ihtiyacının karşılanması hem de sanayi veya tarım sektörü için endişeye yol açtı.

Peki İstanbul’da susuzluk tehlikesi geçti mi? İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Haziran ayına kadar barajlar dolacak"

İSKİ verilerine göre her yıl ocak ve haziran ayı arasında barajlardaki su miktarında artış yaşandığını söyleyen Toros’a göre bu yıl da aynı artış gözlemlenebilecek.

Toros, ‘’Özellikle geçmiş verilere ve şu andaki tahminlerimize baktığımızda İstanbul barajlarının bu yıl da Haziran ayına kadar dolacağını söyleyebiliriz’’ dedi.

'Şubat'ta da güzel yağış alacağız"

Ocak ayı tahminlerine göre; Marmara Bölgesi’nde normalin üzerinde beklenen yağış tahmininin doğru çıktığını belirten Toros, ‘’Yine aynı tahminlere göre Şubat ayında da normalin üzerine yağış beklentimiz var’’ açıklamasında bulundu. Mart ayında ise Türkiye’nin kuzey bölgelerinde ortalama değerlerde bir yağış miktarı bekleniyor.

Ancak Toros’a göre Mart ayında ülkenin güney kesimlerinde yağışlar biraz azalacak.

Kaynak: gzt