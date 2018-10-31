İstanbul'da yeni baraj için ilk adım atıldı

İstanbul'da Arnavutköy ve Eyüpsultan ilçe sınırları içinde DSİ 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Pirinççi Barajı'nın Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başladı. 207 milyon 418 bin 548 lira yatırım bedeli bulunan projenin ÇED Başvuru Dosyası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görüş ve sorular için askıya çıkarıldı.

Başvuru dosyasındaki bilgilere göre; Malova Deresi üzerinde planlanan “Pirinççi Barajı”nın gövde yapısı Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi sınırları içerisinde, baraj göl alanı ise Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi ve Arnavutköy Boğazköy Mahallesi sınırları içerisinde kalıyor. İnşaatının 3 yılda tamamlanması planlanan barajın işletme ömrü 50 yıl olarak belirlendi.

Başvuru dosyasında Pirinççi Barajı'nın, İstanbul'un giderek büyüyen ve mevcut kaynaklarla karşılanamayan içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacındaki açığın karşılanması ve Alibeyköy Barajı'nı taşkınlardan korumak amacıyla yapıldığı belirtildi. Mevcut Alibeyköy Barajı'nda tutulamayan suların Pirinççi Barajı ile tutularak faydaya dönüştürülmesinin hedeflendiği kaydedilerek “Bu proje ile Alibeyköy Barajında tutulamayan ve Marmara Denizi'ne boşa akan sular sisteme dahil edilerek, İstanbul şehrinin içme ve kullanma suyuna katkı sağlanacaktır” denildi.

Pirinççi Barajı kapsamında “baraj gövdesi, dolu savak yapısı, derivasyon tüneli ve dip savak su alma yapısı” inşa edileceği, baraj suları kontrollü olarak Alibeyköy Barajı'na aktarılacağı için ek içme suyu tesisleri, isale hatları ve pompa tesisleri ile arıtma tesisi yapılmayacağı belirtildi.

Alibeyköy Barajı'nın 1972 yılından beri işletildiği, barajdan alınan suların, İSKİ tarafından işletilen Kağıthane Su Deposuna basıldığı anlatılarak yeni barajın nasıl çalışacağı şöyle anlatıldı:

“Pirinççi Barajı suları, Alibeyköy Barajı sistemi üzerinden İstanbul içme suyu sistemine aktarılacaktır. Planlanan Pirinççi Barajı'nın işletmeye alınması sonrasında iki barajın birlikte işletilmesi ile Pirinççi Barajı'ndan toplamda 42,87 hektometreküp içme suyunun İstanbul'a verilebilmesi planlanmaktadır.

Pirinççi Barajının yağış alanı 108,6 kilometrekaredir. Pirinççi Barajı'nda depolanan sular belirli bir düzen dahilinde Alibeyköy Barajı'na bırakılarak hali hazırda olduğu gibi Alibeyköy barajından içme suyuna verilmesi planlanmaktadır. Pirinççi barajı yedek depolama görevi görmekte olup suları daha kontrollü şekilde Alibeyköy barajına verebilecektir. Pirinççi Barajında depolanan suların belirli bir düzen dahilinde Alibeyköy Barajına bırakılması yatırım maliyetini düşürmektedir.”

Planlanan proje kapsamında kullanılacak doğal yapı gereçlerinin tamamının satın alma yolu ile piyasadan tedarik edilmesi ya da bir kaya ocağının işletilmesi alternatiflerinin hala değerlendirme aşamasında olduğu kaydedildi.

Proje alanında bir adet 390 bin ton/yıl kapasiteli kırma-eleme-yıkama tesisinin ve beton ihtiyacının karşılanması amacıyla bir adet 250 metreküp/saat kapasiteli hazır beton tesisinin kurulması planlanıyor.

Kaynak: Deniz Haber Ajansı