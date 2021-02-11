İstanbullular'a güzel haber! Seviye yükseldi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, şehre su sağlayan barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inmişti.

Son dönemde etkili olan yağışlı havayla barajlardaki su miktarı yüzde 45,09'a kadar yükseldi.,

11 Şubat 2021 tarihi itibarıyla, su miktarı en fazla olan baraj, yüzde 81,22 ile Kazandere oldu.

Kazandere'yi, yüzde 64,09 ile Istrancalar Barajı takip etti.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı şöyle:

Darlık, yüzde 54,04, Alibey, yüzde 51,65, Ömerli, yüzde 51,48, Elmalı, yüzde 51,30, Büyük Çekmece, yüzde 46,99, Terkos, yüzde 43,34, Sazlıdere, yüzde 21,63, Pabuçdere, yüzde 20,83.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 225 bin 740 metreküp oldu.

Kaynak: TRT Haber