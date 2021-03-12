Japonya'nın beş eski başbakanından Fukuşima manifestosu

Japonya'nın enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılanabileceğine inananlar, sıfır karbon tüketimi hedefinde nükleer teknolojisi yerine bu kaynakların tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorlar.

Nükleer enerji yanlıları, "enerji üretimi, ulaşım, tarım, hayvancılık ve sanayi kaynaklı karbondioksit salınımını sıfıra düşürmek" anlamına gelen karbon nötralitesine ulaşmada nükleer enerjinin kaçınılmaz olduğunu savunuyorlar.

Ülkedeki nükleer karşıtı gruplar ise bu amaca ulaşmak için yenilenebilir enerji ve hidrojenden enerji üretimi başta olmak üzere diğer karbon kaldırma yöntemlerinin kullanılması gerektiğini düşünüyorlar.

Nükleer enerjinin geleceği ve enerji ihtiyacı

10 yıl önce Japonya'nın Fukuşima eyaletinde meydana gelen deprem, tsunami ve nükleer santral kazasının neden olduğu üçlü felaketin yaralarını sarmaya çalışan Japon halkında ülkenin geleceğinin nükleer enerjide olmadığı görüşü iyice ağırlık kazanmış durumda.

BBC Türkçe

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 16:31