Kocaeli Gölcük Halıdere’de büyük orman yangını!

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri ormada yol olmadığı için söndürme çalışması yapamıyor. Yangının askeri bölgeye doğru ilerlediği öğrenilirken, bölge sakinleri biran önce helikopterlerle müdahale edilmesi gerektiğini söylüyor.