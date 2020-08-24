Kocaeli Gölcük Halıdere’de büyük orman yangını!

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Halıdere’de eski Roma mezarlığı manastır tepe bölgesinde ormanlık alanda büyük bir yangın başladı.
Yangın rüzgarın da etkisiyle giderek büyümeye başladı. Yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri hemen bölgeye doğru yola çıktı.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri ormada yol olmadığı için söndürme çalışması yapamıyor. Yangının askeri bölgeye doğru ilerlediği öğrenilirken, bölge sakinleri biran önce helikopterlerle müdahale edilmesi gerektiğini söylüyor.
Yangını gören bir vatandaş görüntüleri kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı.