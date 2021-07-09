Kötü haber: Daha da sıcak olacak

Dünya İklim Atıf Grubu, Kuzey Amerika'yı kavuran sıcak hava dalgasının sebebini iklim değişikliğine bağladı. İklim bilimciler insan faaliyetleri sonucu artan sera gazı emisyonlarının yol açtığı küresel ısınmanın sıcak hava dalgası ihtimalini 150 kat arttırdığını tespit etti.

İklim değişikliğinin şiddetli hava koşullarına olan etkisini araştıran ve uluslararası ortaklıkların katkılarıyla faaliyet gösteren Dünya İklim Atıf grubu uzmanları Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada'yı etkisi altına sıcak hava dalgasında iklim değişikliğinin etkisinden emin olduklarını açıkladı.

Uzmanlar yürüttükleri çalışmada tarihteki gözlemleri ve 1800'lerin sonundan itibaren başlayan 1,2 derece santigratlık küresel ısınmanın bilgisayar simulasyonlarını analiz ederek bugünkü iklimi geçmişteki durumla karşılaştırdı.

Bulgularının tarihte gözlemlenen sıcaklıklara nazaran çok aşırı olduğunu tespit eden uzmanlar böyle bir sıcaklığın geçmişteki koşullarda bin yılda bir ortaya çıkabileceği sonucuna vardı.

Oysa geleceğe dönük yapılan tahminlerde gezegenin sıcaklığının 2040'ta 2 derece yükselmesi durumunda bu tür sıcak hava dalgalarının her beş ya da on yılda bir tekrarlayacağı ve bu dalgada görülenden bir derece daha sıcak gerçekleşeceğini hesapladı.

Birinci teori: Isı kubbesi

Araştırmacılar iklim değişikliğinin bu tür sıcak hava dalgalarını nasıl tetiklediğini iki teoriyle açıklıyor.

Birinci teoriye göre önceden oluşan kuraklığın o alanda buharlaştırarak soğutmadan mahrum bıraktığı ve yavaş hareket eden yüksek basınç ile birlikte atmosferde "ısı kubbesi" denilen etkiyi yaratıyor. Bu durum iklim değişikliği ile daha da hızlı ve yoğun yaşanıyor.

Bu teoriye göre iklim değişikliğinin etkisi olmaması halinde en yüksek sıcaklığın 2 derece daha düşük olabileceği belirtiliyor.

İkinci teori daha korkutucu

İklim bilimcilere göre ikinci teori daha korkutucu. İklim sistemi belli bir eşiği aştığında kürsel ısınmadaki küçük bir artış bile aşırı sıcaklıkların bugüne kadar gözlemlenenden daha da hızlı yükselmesine neden oluyor.

Araştırmacılar kimsenin daha önce mümkün olabileceğini tahmin etmediğini ve bu nedenle bu tür olayların sonuçlarından herkesin büyük endişe duyduğunun altını çiziyor.

Araştırmacılar sıcak hava dalgalarının yeterince bilinmediğine dikkat çekerek aşırı sıcaklıkların kuzey Avrupa, ABD'nin diğer kesimi, Çin ve Japonya gibi yerlerde de görülebileceği konusunda uyarıyor.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'yı etkisi altına alan kavurucu sıcaklar nedeniyle yüzlerce kişi yaşamını yitirmiş, rekor üstüne rekor kıran sıcaklıklar yüzünden çıkan orman yangınları Kanada'da yaşam alanlarını küle çevirmişti.

Kaynak: Euronews