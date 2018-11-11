Kur'an-ı Kerim Botanik Bahçesi kuruldu

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bitkiler tek çatı altında toplandı. Katar'ın başkenti Doha'da 'Kur'an Botanik Bahçesi' kuruldu.

Maneviyatın ve bilimin bir araya getirildiği bu ortam oldu.

Dünya'da ilk olan bu projenin kurucusu Fatıma Bint Salih el-Halifi, botanik bahçelere yeni bir anlayış getirdiklerini anlattı.

Aynı zamanda bu çalışma ile doğayı toprağı insanı İslamiyet öğretisi ile yeni nesillere aktarmak amaçladıklarını belirtti.

2019 yılının Nisan ayında resmi olarak açılacak olan bu bahçede ayet ve hadislerde geçen 59 çeşit bitki yer alıyor.

Hadislerde geçen 52 bitki Kur'anda 39'u zikredilmemektedir.

Bunun dışında bahçede uzun ömürlü bitkiler, fidanlar, çöl bitkileri, ılıman ve tropik iklim gibi 6 bin 825 adet bitkide barınmaktadır.

Kaynak: Finans Gündem