Küresel ısınmada yeni günah keçisi inekler

Birleşmiş Milletler (BM), hayvancılığın küresel ısınmaya olan etkisi yüzde 18 oranında olduğunu açıkladı. BM verileri, dünyada oluşan karbondioksit oranının yaklaşık dörtte birinin hayvancılıktan geldiğine işaret ediliyor.

BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) Hayvancılık Geliştirme alanındaki uzmanlarından Anne Mottet, “İnekler, tüm sera gazı emisyonlarının yüzde 4’üne katkıda bulunuyor.” açıklamasında bulundu.

ÇEVRE DOSTU YEM İMALATI

İsviçreli bir gıda firması, ineklerin dışkı ve gazlarının, küresel ısınmayı tetiklediğinden hareketle, hayvancılıktan kaynaklanan metan emisyonlarını azaltan bir yem geliştirdi.

İneklerin dışkı ve çıkardıkları gazlarla sera gazı emisyonlarını yüzde 10 azaltan bir yem geliştiren İsviçreli Agolin firması yetkilileri, tarla denemelerinin de, ürünün süt verimini ve yem verimliliğini artırmaya yardımcı olduğunu söylüyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 15:03