Lyon'a "endüstriyel kar" yağdı

Fransa’nın iç bölgelerinde yer alan Lyon kenti yakınlarındaki Saint-Priest, Villefranche-sur-Saône ou Vaulx-en-Velin kasabasında hava kirliliğine bağlı olarak endüstriyel kar yağdı.

Hava tahminlerinde öngörülmemesine rağmen hava kirliliği sonucu beklenmedik kar yağışı, bölge halkında şaşkınlığa neden oldu.

Lyon Meteoroloji İdaresi, kar yağışının endüstriyel hava kirliliği yüzünden gerçekleştiğini duyurdu.

Soğuk hava dalgasıyla birlikte yerleşim yerlerinde ve sanayi bölgelerinde daha fazla yakıt harcanması, araç trafiği yüzünden yaşanan hava kirliliği bölgedeki beklenmedik kar yağışına gerekçe olarak gösterildi.

Kaynak: Euronews