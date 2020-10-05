Manisa'da orman yangını

Manisa'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı.
Kocaiskan Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye ekipler sevk edildi.
Yangına, iki helikopter ve 5 arazözle müdahale ediliyor.
Kaynak: AA
Yangına, iki helikopter ve 5 arazözle müdahale ediliyor.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı.
Kocaiskan Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye ekipler sevk edildi.
Yangına, iki helikopter ve 5 arazözle müdahale ediliyor.
Kaynak: AA