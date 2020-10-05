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Manisa'da orman yangını

Yangına, iki helikopter ve 5 arazözle müdahale ediliyor. 

Manisa'da orman yangını

Manisa'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı. 

Kocaiskan Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye ekipler sevk edildi. 

Yangına, iki helikopter ve 5 arazözle müdahale ediliyor. 

Kaynak: AA

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