banner15

Mersin'in Anamur ilçesinde orman yangını

Mersin'in Anamur ilçesinde orman yangını çıktı, yangına müdahale sürüyor

Mersin'in Anamur ilçesinde orman yangını

 Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Uçarı Mahallesi kırsalındaki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, Anamur, Bozyazı ve Gülnar ilçelerinden Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Yangının, yerleşim yerlerine sıçrama riskine karşı mahalledeki 50 hane tedbiren boşaltıldı, Mersin-Antalya kara yolu da trafiğe kapatıldı. 

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA

YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner50

banner47

banner48