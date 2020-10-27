Mersin'in Anamur ilçesinde orman yangını

Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Uçarı Mahallesi kırsalındaki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, Anamur, Bozyazı ve Gülnar ilçelerinden Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.
Yangının, yerleşim yerlerine sıçrama riskine karşı mahalledeki 50 hane tedbiren boşaltıldı, Mersin-Antalya kara yolu da trafiğe kapatıldı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA