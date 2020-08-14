Moğol gobi ayıları tehdit altında

Moğol gobi ayıları, sert Moğol çöllerindeki hayata adapte oldu, ancak hala insan yapımı tehditlerle tehdit ediliyor.

Moğolistan'ın kavurucu çölünün ürpertici kışları ve bunaltıcı yazlarını atlatmak için mücadele ederek dünyadaki en sert iklimlerden birinde yaşıyorlar. Kalan birkaç düzine Gobi ayı için hayat, sonsuz bir su arayışıdır.

Moğolistan'ın Büyük Gobi Kesin Koruma Alanı olarak bilinen çöl kayalık arazisinde tek başlarına veya küçük aile gruplarında dolaşan sadece yaklaşık 40 Gobi ayı olduğuna inanılıyor.

Şu anda Gobi ayısı, Moğol Kırmızı Kitabında "çok nadir" statüsüne sahip. Mazaalai (Gobi ayısı), son derece küçük popülasyon boyutu bu alt türü çok savunmasız hale getirdiğinden tehlike altındadır. Çölde yaşama adapte olan tek ayı türü, neredeyse vejeteryan bir diyet uygular ve en çok da yabani raventlerin protein bakımından zengin yumrulu köklerini tercih ederler.

Fotojenik kutup ayıları ve pandalar genellikle dünyanın nesli tükenmekte olan türlerinin kötü durumunu vurgulamak için kullanılırken, Gobi ayısı veya Ursus arctos gobiensis yakın zamana kadar neredeyse görünmezdi. Ancak aktivistlerin ve akademisyenlerin çalışmaları, Moğolistan'ın halkı ve hükümet desteği ile birleştiğinde, dünyanın en nadide ayısı için umut ışığı ufukta görünüyor.

2014'te bunlardan sadece 29'u vardı. Mazaalai projesinden biyolog Harry Reynolds'a göre, bu yıl hükümetin yaşam alanlarını korumak için önlemler almasından ve Gobi Great Rangers kış uykusundan önce yiyecek çöplükleri düzenlemesinden sonra bunlardan yaklaşık 40 tanesi var. Artık her yıl bir veya iki yavru doğuyor ve bu küçücük popülasyonun boyutu kademeli olarak artıyor.

76 yaşındaki ABD ayı uzmanı, Moğol hükümetinin türleri korumasına yardımcı olmak için 2004 yılında Gobi Projesi'ni başlattı.

Mazaalai - çöl dağları Atas-Bogdo ve Tsagaan-Bogdo'da sadece kuru su yolları boyunca nadir çalılarla yaşar. Yaz aylarında vahaların yakınında yaşar. Bu dönemdeki ana yiyecek, çeşitli güherçile türlerinin meyveleridir. Efedra sürgünleri, böcekler ve küçük omurgalılarla beslenir. Sonbaharda, aktif olarak Gobi raventinin rizomlarını kazar. Hem gündüz hem de gece aktif. Kayalara inanılmaz bir kolaylıkla tırmanır. Kış uykusunun 2-3 aydan fazla sürmediği varsayılmaktadır. Anketlere göre kışı geçirmek için mağaralarda yatıyor.

kaynak: inews.co.uk