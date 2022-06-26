Murat Kurum Portekiz yolcusu

İlki 2017'de New York'ta yapılan BM Okyanus Konferansı'nın ikincisi Portekiz'in başkenti Lizbon'da 27 Haziran-1 Temmuz'da Altice Arena'da gerçekleştirilecek.

"Okyanusumuzu Kurtarın, Geleceğimizi Koruyun" temasıyla Portekiz ve Kenya hükümetlerinin iş birliğinde düzenlenen konferansa, bazı devlet başkanları ve bakanların yanı sıra konuyla ilgili sektör temsilcileri ve uzmanlar katılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da konferansta yapacağı konuşmada, iklim değişikliğinin denizler üzerindeki olumsuz etkileri ve Türkiye'nin denizlerini korumak için yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verecek.

Okyanusların durumu hakkındaki farkındalığın artırılması, bilimsel, yenilikçi çözümlere yönelik yatırımların teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen BM Okyanus Konferansı'nda yeşil teknoloji, deniz kaynaklarının yenilikçi kullanımı, deniz kirliliği, yasadışı balıkçılık, biyolojik çeşitlilik kaybı gibi konular ele alınacak.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde yer alan ortak çözümlere odaklanılacak konferansta, okyanuslar ve denizlerdeki yaşamın iyileştirilmesine yönelik bilimsel yaklaşımlar, çözüm önerileriyle tartışılacak.

Kovid-19 salgınının deniz çevresine etkisi ve bu bağlamda artan deniz plastik kirliliği de konferansın gündem maddelerinden birini oluşturuyor.