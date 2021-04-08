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Nesli tükenmekte olan toy kuşu Yozgat'ta görüntülendi

Yozgat'ta nesli tükenmekte olan toy kuşu sürüsü görüntülendi.

Çevre ve İklim 08.04.2021, 17:07
Nesli tükenmekte olan toy kuşu Yozgat'ta görüntülendi

Yozgat'ta nesli tükenmekte olan toy kuşu görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKPM) Şube Müdürlüğü ekipleri, arazi denetimi sırasında toy kuşu sürüsü ile karşılaştı.

Ekipler, nesli tükenmekte olan 7 toy kuşunu kamera ile kaydetti. Görüntüler, Yozgat DKMP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Görüntüde, bir arada olan toy kuşları bir süre sonra uçarak gözden kayboldu.

AA

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#toy #kuş
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