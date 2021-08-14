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Norveç'te çevre felaketi: 100 bin somon öldü

Norveç'te çevre felaketi yaşanıyor. Bir balık üretim tesisinden sızan klor 100 bin somonun ölmesine neden oldu.

Çevre ve İklim 14.08.2021, 15:35
Norveç'te çevre felaketi: 100 bin somon öldü

Norveç'te bir şirketin balık üretim merkezinde klor sızıntısı meydana geldi. Bu sızıntı, 100 bine yakın somonun ölümüne neden oldu.

Norveç'in Arktik bölgesindeki bir deniz ürünleri şirketinde, sanayi suyunu dezenfekte etmek için kullanılan klor tankından balık kafesine sızıntı oldu.

Klor, kafesteki 100 bine yakın somonun ölümüne yol açtı.

Sızıntı Atlas Okyanusu açıklarına yayılırken, karada tehlike olmadığı açıklandı.

İnceleme başlatıldı

Klor sızıntısının çevre için olası tehlikelerine karşı inceleme başlatıldı.

Şirket yetkilileri ile polis sızıntının nedenini araştırıyor.  

Kaynak: TRT Haber

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#norveç #klor #somon
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