Orman yangınları çevreyi fazlasıyla kirletti

Avrupa Birliği'nin (AB) Dünya gözlem ve izleme servisi, Sibirya, Kuzey Amerika ve Akdeniz çevresindeki orman yangınlarının bu yaz rekor düzeyde karbondioksit (CO2) emisyonlarına neden olduğunu açıkladı.

Kopernik Atmosfer İzleme Servisi'ne (CAMS) göre, küresel olarak alevler içinde kalan ormanlar, yalnızca temmuz ve ağustos aylarında Hindistan'ın yıllık emisyonlarına eşdeğer olan 2,5 milyar tondan fazla CO2 saldı.

Temmuz ayında orman yangınlarından kaynaklanan CO2 emisyonlarının yarısından fazlası Kuzey Amerika ve Sibirya'dan geldi.

Küresel ısınmanın artırdığı ısı dalgaları, kuraklık koşulları ve azalan toprak nemi, üç kıtada benzeri görülmemiş yangınları şiddetlendirdi.

Kuzey Kutup Dairesi'nde bile yangınların görüldüğü Haziran'dan Ağustos'a kadar yaklaşık 66 milyon ton CO2 açığa çıktı. Aynı dönemde bu oran Rusya'da yaklaşık bir milyar tondu.

CAMS'de kıdemli bilim adamı ve orman yangını uzmanı Mark Parrington, "Yangınların sayısı, yanan alanın büyüklüğü, yoğunlukları ve kalıcılıkları olağandışı olarak göze çarpıyordu" dedi.

Uydu tabanlı izleme servisinin bildirdiğine göre, yangınlar haziran ayında kuzeydoğu Sibirya'yı etkisi altına almaya başladı ve bu, ağustos sonu ve eylül başında azalma yaşandı. Bölge için haziran-ağustos ayları arasındaki emisyonlar bir önceki yıla göre neredeyse iki katına çıktı.

Kaynak: Euronews