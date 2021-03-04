Orta Karadeniz'de yaban hayatı fotokapanlarla gözlemlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapanlarla yaban hayatına ilişkin gözlem yapıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, yaban hayvanlarıyla ilgili her türlü tespitte ve popülasyon dinamiklerinin izlenmesi gibi çalışmalarda fotokapan kullanıldığını belirtildi.

Bölge müdürlüğüne bağlı Amasya, Çorum, Ordu, Samsun ve Tokat'ta yaban hayvanı geliştirme sahaları ile belirli avlaklara fotokapan kurularak izleme çalışmalarına devam edildiği aktarılan açıklamada, fotokapanlara kızıl geyik, karaca, ayı, kızıl tilki, kurt, sansar, çakal, porsuk, yaban tavşanı, yaban domuzu ve vaşak gibi hayvanlara ait görüntülerin yansıdığı kaydedildi.

AA