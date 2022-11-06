Pakistan, COP27 İklim Konferansı'nda "iklim adaleti" arayışında olacak

Başbakan Şerif, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde 6-18 Kasım'da düzenlenecek COP27 için bu ülkeye hareket etti.

Şerif, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, G77 Başkanı olarak "iklim finansı"na dair fon için ülkelere taahhütlerini yerine getirmeleri çağrısında bulunacağını belirtti.

Finansal destek sağlanmadan gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğinin çeşitli tehlikelerine maruz kalmaya devam edeceğini vurgulayan Şerif, “İklim adaleti istiyoruz.” ifadesini kullandı.

Pakistan’ın selin ardından ihtiyaç değerlendirmesinin yapıldığına dikkati çeken Şerif, sel sonrası toparlanma ve rehabilitasyon sürecinin kamu borcu, artan uluslararası enerji ve gıda fiyatları sebebiyle sekteye uğrayabileceğini kaydetti.

Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde 1739 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 13 bin kişi yaralanmıştı.

Sel sonrası hasara uğrayan veya yıkılan 2 milyondan fazla evin, yaklaşık 24 bin okulun, 1500 sağlık tesisinin ve 13 bin kilometre yolun bakımdan geçirilmesi veya yeniden yapılması gerekiyor. Ülkede yıkılan diğer yapılar arasında çok sayıda köprü, otel ve baraj da yer alıyor.

Küresel karbon salımında yüzde 0,8 payı olan Pakistan’ın sel felaketi sonrası karşı karşıya bulunduğu hasarın maliyetinin, 30 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Bu miktar, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 10'undan fazlasına tekabül ediyor.