Paris Anlaşması Türkiye'de yürürlüğe girdi

Anlaşma, küresel sıcaklık artışının bu yüzyılın sonunda 1,5 dereceyle sınırlandırılmasını amaçlıyor.

Sera gazı salımının küresel seviyede azalma eğilimine geçirilmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eylüldeki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Türkiye'nin Paris Anlaşması'na taraf olacağını açıklamıştı.

Ardından anlaşma Meclis Genel Kurulu'nda oy birliği ile onaylandı. Böylece Türkiye, anlaşmaya taraf olan 192'nci ülke oldu.

Net sıfır emisyon için yol haritası oluşturulacak

Anlaşma kapsamında Türkiye'nin ilk adım olarak, emisyon azaltım hedeflerini içeren ulusal katkı beyanlarını güncellemesi ve bunu Birleşmiş Milletler Sekretaryası'na sunması planlanıyor.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 2053'te net sıfır emisyona ulaşma hedefine yönelik bir yol haritası oluşturulacak.

Uluslararası kamuoyundan destek

Uluslararası kamuoyu Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamasını destekliyor.

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası İcra Direktörü Patricia Espinosa, "Türkiye, büyük bir ekonomi. Bu nedenle, Paris Anlaşması'nın kapsadığı tüm alanlarda Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede yapabileceği katkı çok önemli." ifadelerini kullandı.

Paris Anlaşması, 4 Kasım 2016 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Anlaşma, karbon salımını 2030 yılında yarıya, 2050 yılında ise sıfıra indirmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda, ülkelerin atacakları adımlara yönelik ulusal katkı beyanlarını 5 yılda bir güncellemesi bekleniyor.