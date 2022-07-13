Plastik atıklar caretta carettayı öldürdü

Patara kumsalında, nesli tükenme tehdidi altındaki bir caretta carettanın hareketsiz halde olduğunu fark eden çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine sahile gelen Patara Deniz Kaplumbağaları Koruma Ekibi, hayvanın öldüğünü belirledi.

Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale ve 10 kişilik ekip, yaptıkları incelemede kaplumbağanın yuttuğu plastik atıkların bağırsaklarını tıkaması nedeniyle öldüğünü tespit etti.

Başkale, gazetecilere yaptığı açıklamada, kıyıya vuran kaplumbağanın 68 santimetre kabuk boyuna sahip dişi caretta caretta olduğunu söyledi.

Hayvanın sindirim sistemini kontrol ettiklerini belirten Başkale, "Yuttuğu plastikler yüzünden bağırsaklarının tıkandığını gördük. Bağırsağında birçok plastik parçası, ambalaj atıkları ve çuval parçası bulduk." dedi.

Ekip üyesi Ayfer Şirin de özellikle son günlerde deniz kaplumbağaları, yunus, kuş, vatoz gibi birçok canlının ölüsüyle karşılaştıklarına dikkati çekti.

Denizlere atılan plastiklerin ve kimyasalların tüm canlıların hayatını tehdit ettiğini anlatan Şirin, "Farkındalık oluşturarak acil koruma önlemleri alınması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Şirin, doğal ortama bırakılan olta iğneleri, misinalar ve balıkçı ağlarının da deniz canlıları için tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, "Gece arazi çalışmalarımızda yuva yapmaya çıkan bir anne kaplumbağanın, misina makarasına dolandığını gördük. Misinadan kurtararak rahatça denize dönmesini sağladık." diye konuştu.