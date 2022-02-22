Portekiz kuraklığın pençesinde

Portekiz'de kış aylarında yaşanan kuraklığın giderek kötüleştiği bildirildi. Portekiz Ulusal Hava Durumu Dairesi (IPMA) bugün yayımladığı bir raporda ülkenin yüzde 91'inin aşırı kuraklık yaşadığını duyurdu.

IPMA'ya göre 1-15 Şubat arası ortalama yağış oranı 30 yıllık dönem ortalamasının yalnızca yüzde 7'si olarak gerçekleşti.

Kurum ayrıca bu ayın kalan günlerinde de ciddi bir yapış beklenmediğini açıkladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken kuraklığın daha da kötüleşeceği tahmin ediliyor.

Portekiz hükümeti halkın kullanımı için su tasarruf etmek amacıyla barajlardaki suyun hidroelektrik üretimi için kullanımını kısıtlamıştı. Çiftçiler ise hayvanlarının otlayacağı yeşil alanın azalmasından dolayı mali yardım talebinde bulunuyor.

Atlas Okyanusu kıyısında yer alan Portekiz'de kuraklıklar olağandışı değil, ancak meteoroloji uzmanları kuraklığın sıklığında son 20-30 yıldır artış gözlemliyor.

Ülkede son 20 yıl içinde 2005, 2012 ve 2017 yıllarında kuraklık yaşanmıştı. Bilim insanları Portekiz'in bu yüzyılın sonuna kadar yıllık yağış ortalamasında yüzde 20'lik bir azalma görüleceği tahmininde bulunuyor.

Kaynak: Euronews