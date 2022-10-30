Ruanda'da iklim değişikliğiyle mücadele için 36 milyon fidan dikilecek

Afrika ülkesi Ruanda'nın, iklim değişikliğiyle mücadele için ülke genelinde 36 milyon fidan dikeceği bildirildi.

Ruanda Çevre Bakanı Jeanne d’Arc Mujawamariya, basına yaptığı açıklamada, iklim değişikliğiyle mücadele ettiklerini söyledi.

Ülkenin farklı bölgelerinde 36 milyon fidan dikeceklerini açıklayan Mujawamariya, "Fidan dikerek geleceğe yatırım yapıyoruz." dedi.

Mujawamariya, iklim değişikliğine karşı ağaçların "en büyük müttefik" olduğunu vurguladı.

İklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle karşılaşan çok sayıda Doğu Afrika ülkesi son yıllarda kuraklığın ve çölleşmenin önüne geçmek için yeşillendirme kampanyaları düzenliyor.

Somali, Kenya ve Etiyopya kuraklıktan en fazla etkilenen Doğu Afrika ülkeleri arasında bulunuyor.