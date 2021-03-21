Sibirya’ya yağan karda mikroplastik bulundu

Rus bilim insanları Sibirya'da çevreye yönelik potansiyel bir tehdidin, mikroplastiklerle kirlendikten sonra eriyerek toprağa sızan karın boyutlarını anlamaya çalışıyor.

Tomsk Eyalet Üniversitesi'ndeki (TSU) bilim insanları, Altay dağlarından Kuzey Kutbu'na kadar Sibirya'nın 20 farklı bölgesinden topladıkları kar örneklerini inceledi. İlk bulgularda havadaki plastik liflerin, vahşi doğanın uzak bölgelerinde yağan karda bile olduğu görüldü.

Mikroplastikler sadece nehirler ve denizler de değil atmosferde de bulunuyor

TSU’nun Mikroplastik Sibirya merkezindeki bilim insanı Yulia Frank, "Şu çok açık ki dünya çapında dolaşan mikroplastiklerin sadece nehirler ve denizler de olmadığı aynı zamanda toprak, hatta atmosferde de bulunduğu kesin" dedi.

Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne göre uzunluğu 5 milimetrenin altında olan atık plastik parçaları mikroplastik sınıfında kabul ediliyor.

'Rusya bu sorunla dünyanın geri kalanına kıyasla geç ilgilendi'

Bilim insanları daha önce de Sibirya nehirlerinde yakalanan balıkların sindirim sistemlerinde mikroplastikler bulmuştu.

Yulia Frank, "Sibirya bu açıdan kesinlikle yeterince araştırılmamış ve bizim (Rusya’nın) bu soruna olan ilgisi dünyanın geri kalanına kıyasla geç kalıyor" dedi.

Bilim insanları şimdi nüfus yoğunluğunun, yolların yakınlığının ve diğer insan faaliyetlerinin kirliliğe ne kadar katkıda bulunduğunu anlamak için kar örneklerini inceliyor.

Kaynak: Euronews