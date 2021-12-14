Sibirya'da sıcaklık rekoru

İklim değişikliği konusunda alarm çanlarını çalmaya başlayan Birleşmiş Milletler, geçen sene Sibirya'da sıcaklıkların rekor kırarak 38 derece ölçüldüğünü resmi olarak açıkladı.

BM Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), aşırı sıcaklıkların 20 Haziran 2020'de Rusya'nın Verkhoyansk şehri yakınlarında ölçüldüğünü belirtti.

Resmi veriler, Kuzey Kutup Dairesi üzerinde şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklığı işaret ediyor. Örgüt ayrıca, rekorun küresel çapta benzeri görülmemiş bir sıcaklık artışı dalgası ile beraber yaşandığını işaret etti.

Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petteri Taalas yaptığı açıklamada, "Bu yeni Arktik kaydı, WMO Hava ve İklim Aşırılıkları Arşivi'ne bildirilen ve değişen iklimimiz hakkında alarm veren bir dizi gözlemden biri" dedi.

1885'ten beri sıcaklıkların ölçüldüğü Verkhoyansk şehri, Kuzey Kutup Dairesi'nin yaklaşık 115 km kuzeyinde yer alıyor.

Geçen yılın yaz aylarında Sibirya'daki sıcaklıklar ortalamanın 10 santigrat derece üzerine çıkmış, bu durum yangınlara ve buzulların erimesine yol açmıştı.

Sıcak hava dalgası 2020'nin rekor sıcaklıklar yaşanan üç yıldan biri olmasına neden oldu.

WMO, Kaliforniya'nın ölüm vadisinde 2020 ve 2021 yazlarında kaydedilen 54,4 santigrat derecelik ölçümün teyidi üzerinde araştırmalarını sürdürüyor.

Uzmanlar Avrupa'da ise İtalya'nın Sicilya Adası'nda ölçülen rekor sıcaklık 48,8 derece sıcaklığın doğruluğunu onaylama üzerinde çalışıyor.

Kaynak: Euronews