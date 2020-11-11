Siirt, Şırnak, Batman ve Elazığ'da binlerce fidan ekildi

Siirt, Şırnak, Batman ve Elazığ'da "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında fidan dikim törenleri gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla ülke genelinde "Geleceğe Nefes" kampanyasıyla Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte toprakla buluşan fidanlara can suyu verildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu da eşi Güney Hacıbektaşoğlu ve protokol üyeleriyle saat 11.11'de fidan dikti.

Öğrencilerle sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu, onlara sertifika verdi.

Hacıbektaşoğlu, kent merkezi ve ilçelerde 7 bin 300 fidanı toprakla buluşturduklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Orman İşletme Müdürlüğümüzce bu yıl 200 bin ağaç dikildi. Şu an ağaçlandırma mevsimindeyiz. Yıl sonuna kadar bu sayı 400 bine ulaşacak. Siirt Belediyesi olarak da ağaçlandırma mevsiminde, mart ayına kadar şehir merkezimizdeki parklarımızda, ağaçlandırılacak alanlarda 500 bin ağacımızı, fidanımızı toprakla buluşturacağız. Yaşanabilir bir kent için mutlaka yeşili artırmamız lazım, ağaçlarımızı korumamız lazım."

Etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Siirt Baro Başkanı Nizam Dilek, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Şırnak

Şırnak'ta düzenlenen etkinlikte 7 ayrı lokasyonda 68 bin 550 fidan dikildi.

Şırnak Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar Kampüsü'nde düzenlenen törende, merkez ve ilçelerde 68 bini aşkın fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

Efendioğlu, "İnşallah ülkemize, vatanımıza, milletimize etkinliğimiz hayırlı olur. Tüm Türkiye gibi biz de kendi ilimizi, topraklarımızı yeşertiyoruz. İlimiz daha da yeşillenecek, yeşil bir il olarak anılacağız. Tüm ülkemize ve ilimize hayırlı olsun." dedi.

Törene, Şırnak Belediye Başkan Yardımcısı Kamil Kurt, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, kamu kurumları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Batman

Batman'da tarihi Hasankeyf ilçesinde fidan dikim töreni düzenlendi.

Vali Hulusi Şahin, törende yaptığı konuşmada, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere tüm kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin daha yeşil bir Batman ve Hasankeyf için çalıştıklarını belirtti.

Batman'da yeşil alanlarının artırılması için yoğun çaba sarf edilmesi gerektiğini kaydeden Şahin, "Bundan dolayı çok çalışmamız lazım. Yeşil eksiği olan şehrimizi, Hasankeyf'imizi ve ilçelerimizi yeşille buluşturmamız gerekiyor. Şu anda Batman'da 6 noktada fidanlar toprakla buluşuyor. 14 bin ağaç bugün toprakla buluşacak. Umuyorum ve inanıyorum ki 10 yıl sonra bu emekler meyvelerini verecek ve yeşil bir Batman ve yeşil bir Hasankeyf kavuşacağız." diye konuştu.

Programa, Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk ve Şanlıurfa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Taşan, İl Jandarma Komutan Albay İsa Çakmak, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, AK Parti İl Başkanı Akif Gür, MHP İl Başkanı Kerem Demir, Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) İl Başkanı Davut Şahin, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

- Elazığ

Elazığ'da merkeze bağlı Bağlarca köyü kırsalında düzenlenen törende, 100 dekar alanda 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Vali Erkaya Yırık, "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası kapsamında Elazığ'da 223 bin fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi.

Ağaçlandırma çalışmalarıyla Elazığ'ın yemyeşil bir kent haline geleceğini ifade eden Yırık, şöyle devam etti:

"Elazığ'da 223 bin fidanı, günde 7 bin 700 fidan olmak üzere geleceğimize nefes projesi ile toprakla buluşturuyoruz. Bizim insanlara, geleceğimize nefes olmamız lazım. Memleketimizi yeşillendirme amacıyla çıkılan bu yolda Sayın Cumhurbaşkanımıza böyle bir yol açtığı için şükranlarımızı sunuyoruz. Bu yeşillendirmeyle, yapılan bu çalışmayla inşallah geleceğimize, çocuklarımıza hepimize bir nefes olacak. Hayırlı olsun. İnşallah geleceğimiz yemyeşil olsun."

Programa, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kurum ve kuruluş müdürleri, kamu personeli, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA