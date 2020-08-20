Şile'de 40 kaçak yapımının yıkımına başlandı

Belediyeye ait iş makinelerinin 40 kaçak yapının yıkımına başladığı aktarılan açıklamada, "İlçe sınırları içerisinde mevzuata ve kanuna aykırı olarak yapılan ve yapılacak olan inşaatlarla ilgili tutulan tutanaklara istinaden idari para cezası düzenlenecek, yıkım işlemleri sürecek." ifadesi kullanıldı.