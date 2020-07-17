Tarımda orta vadeli tahminlerde belirsizlikler yükseliyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde tarım ve balık piyasaları için 10 yıllık beklentileri değerlendirdiği 2020-2029 Tarımsal Görünüm raporu bugün açıklandı.

İki kurumun ortak raporunda, "Küresel Kovid-19 pandemisine karşı mücadele, iş gücü piyasalarında, girdi endüstrilerinde, tarımsal üretimde, gıda işleme, nakliye ve lojistikte potansiyel darboğazların yanı sıra gıda ve hizmetlerine olan talepteki değişimlerle birlikte, küresel gıda tedarik zincirlerinde benzeri görülmemiş belirsizliklere neden olmaktadır. Kısa vadede, ekonomik ve sosyal etkileri, küresel tarımsal üretim ve gıda tüketimi için genel olarak olumlu orta vadeli görünümü kesintiye uğratmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, "Arz ve talebin itici faktörlerindeki dalgalanmalar, bu genel gidişat etrafında güçlü fiyat değişkenliğine yol açabilir. Aynı zamanda Kovid-19 nedeniyle düşük gelirli ülkelerde ve hanelerde harcanabilir gelirlerdeki düşüşün, bu görünümün ilk yıllarında talebi azaltması ve gıda güvencesini daha da zayıflatabileceği düşünülmektedir." değerlendirmesine de yer verildi.

Raporda, hükümetlerin iş gücü sıkıntısı gibi acil ihtiyaçlarını ele alan dengeli tarım politikaları oluşturma ve geçmişin daha iyi şekilde inşa edilmesi için tarım sektörüne yönelik dayanıklı koşulları yaratma zorluğu ile karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Belirsizlikler karşısında üretken, esnek ve sürdürülebilir gıda sistemleri oluşturmak için sürekli yatırım ihtiyacının vurgulandığı raporda, Kovid-19'un ötesinde, karşı karşıya kalınan mevcut zorluklar arasında Doğu Afrika ve Asya'daki çekirge istilası, Afrika domuz ateşinin devam eden yayılması, daha sık aşırı iklim olayları ve büyük ticaret güçleri arasındaki ticari gerilimlerin yer aldığına dikkat çekildi.

Gıda sisteminin gelişen beslenme ve tüketici tercihlerine uyum sağlaması ve tarımsal gıda tedarik zincirlerindeki dijital yeniliklerden yararlanması gerekeceği de ifade edildi.

Rapora ilişkin basın açıklamasında da söz konusu raporun, gelecek 10 yıl boyunca arz büyümesinin talep büyümesini geride bırakacağını ve çoğu emtia için reel fiyatların mevcut seviyelerinde veya daha da altında kalmasına neden olacağını ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OECD Genel Sekreteri Angel Gurría, "İyi işleyen, öngörülebilir bir uluslararası ticaret sistemi, küresel gıda güvencesini sağlamaya yardımcı olabilir ve ihracatçı ülkelerdeki üreticilerin gelişmesine izin verebilir. Deneyim, ticaret kısıtlamalarının gıda güvencesi için bir reçete olmadığını göstermiştir." ifadelerini kullandı.

FAO Genel Direktörü Çü de "Dinamik, üretken ve esnek tarım ve gıda sektörleri oluşturmak için daha iyi politikalara, daha fazla inovasyona, artan yatırımlara ve daha fazla kapsayıcılığa ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA