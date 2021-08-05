Temmuz ayı sıcaklık rekoru kırdı

Avrupalı bilim insanları, geçen ayın dünyada şu ana kadar ölçülen üçüncü en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Uzmanlara göre dünya, ABD'den Finlandiya'ya kadar olağan dışı yükseklikte sıcaklıklara sahne oldu.

Bu, sera gazı emisyonlarının iklimi değiştirmesi nedeniyle son 7 yılı sıcaklık rekorları arasında yer alan dünyanın uzun vadeli ısınma eğilimindeki son kilometre taşlarından biri.

Avrupa Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nden bilim insanı Freja Vamborg, Reuters'e verdiği demeçte, "Küresel sıcaklıklara baktığımızda yıldan yıla, hatta aydan aya dalgalanmalar var." dedi.

Vamborg, "Ama nihai olarak gördüğümüz temel şey; küresel çapta ve dünyanın birçok bölgesinde bir ısınma eğiliminin oluşu." ifadelerini kullandı.

Copernicus, temmuz ayının, Temmuz 2020 ile birlikte 2019 ve 2016 yıllarının temmuz aylarından sonra ölçülen rekor seviyedeki en sıcak üçüncü temmuz olduğu bilgisini paylaştı.

Kıta açısından bakıldığında ise 2010'dan sonra Avrupa'nın en sıcak ikinci temmuz ayı oldu.

Copernicus'un kayıtları 1950'ye kadar uzansa da 19. yüzyılın ortalarına kadar giden diğer veri setleri ile çapraz kontrol ediliyor.

Temmuz ayında aşırı hava olaylarının birden fazla bölgeyi kuşattığını dile getiren bilim insanları, küresel ısınmanın, ısı dalgalarını daha şiddetli hale getirdiği ve daha sıcak bir gezegenin daha yoğun yağışlara yol açacağı uyarısında bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da haziran ayında başlayan rekor sıcaklar yüzlerce insanı öldürdü ve orman yangınlarını körükledi.

Çin, Belçika ve Almanya'da aşırı yağışlar ölümcül sellere neden oldu.

Avustralya'nın tropikal kuzeyinin geçen ay günlük en yüksek sıcaklık seviyesini kaydettiğini aktaran Copernicus, Kuzey Afrika'daki sıcaklıkların da hemen hemen her yerde 'normalden daha yüksek' seviyede olduğu bilgisini paylaştı.

Buna karşın Almanya ve Rusya'nın bazı bölgeleri de dahil olmak üzere birçok bölge 'ortalamadan biraz daha soğuk' geçti.

Londra Imperial College bünyesinde iklim değişikliği alanında faaliyet yürüten Grantham Enstitüsü'nün Eş Başkanı Ralf Toumi, "Son zamanlarda rekor kıran ısı patlamaları, yükselen sıcaklıkların uzun vadeli modeli göz önüne alındığında sürpriz değil. Bu, sürekli oynadığımız bir kumarhane ve biz sadece yüksek sayıları tekrar tekrar seçiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Euronews