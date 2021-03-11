Türkiye Kigali Değişikliği'ni onayladı

Ruanda'nın başkenti Kigali'de 10-15 Ekim 2016 tarihlerinde düzenlenen "28. Taraflar Toplantısı'nda Üzerinde Mutabakata Varılan Montreal Protokolü'ne Yönelik Değişikliğin (Kigali Değişikliği-2016) Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan bilgiye göre, Türkiye'nin 1991'de taraf olduğu "Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Viyana Sözleşmesi" ve "Montreal Protokolü" ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmalar, Bakanlık koordinasyonunda yürütülüyor.

"Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Montreal Protokolü" altında yer alan Kigali Değişikliği, Ekim 2016'da Ruanda'nın başkenti Kigali'de düzenlenen 28. Taraflar Toplantısı sırasında kabul edildi.

Kigali Değişikliği ile küresel ısınma potansiyeli oldukça yüksek olan soğutma gazlarının (hidroflorokarbonların-HFC) üretiminin ve tüketiminin aşamalı olarak azaltılması amaçlanıyor.

Hidroflorokarbonlar, iklimlendirme, soğutma, ısı pompası, solvent, yangın söndürme sistemlerinde ve elektrikli şalt cihazlarında soğutma gazı olarak kullanılıyor. Ozon tabakasına zarar vermedikleri bilinen hidroflorokarbonların, iklim değişikliğini karbondioksitten binlerce kez daha fazla etkilediği belirtiliyor.

Kigali Değişikliği ile iklim değişikliğini artıran güçlü sera gazlarının tüm dünyada hızla azaltılmaya başlanması hedefleniyor.

Şu ana kadar 115 ülke taraf oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 4 Mart 2021'de onaylanan 28. Taraflar Toplantısı'nda Üzerinde Mutabakata Varılan Montreal Protokolü'ne Yönelik Değişikliğin (Kigali Değişikliği-2016) Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'de de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kigali Değişikliği'ne taraf olunması ile Türkiye, iklim değişikliği mücadelesine verdiği önemi göstererek değişikliğe taraf olan diğer ülkeler gibi florlu sera gazlarının üretim ve tüketimini gelecek 30 yıl içinde yüzde 80'den fazla azaltmayı taahhüt etti.

Bu kademeli azaltım programı ile 2050 yılına kadar küresel ölçekte 80 milyar metrik tondan fazla karbondioksit eş değeri emisyonun önlemesi bekleniyor.

Kigali Değişikliği'ne şu ana kadar 115 ülke taraf oldu. Türkiye de Kigali Değişikliğine taraf olarak Paris Anlaşması'nın "küresel ısınmayı 1,5 derecede sınırlandırma" hedefine katkıda bulunmayı taahhüt etti.

AA