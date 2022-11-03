UNESCO'nun raporu endişelendirdi

Uydu verilerinin incelenmesiyle hazırlanan raporda, iklim değişikliğinin başlangıcı kabul edilen buzulların erimesi ele alındı.

Raporda, UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 50 alanda 18 bin 600 buzul olduğu, bunların üçte birinin 30 yıl içinde kaçınılmaz biçimde yok olacağı ifade edildi.

Buzulların, insanların iklim değişikliğiyle mücadelesine bağlı olmadan eriyeceğine dikkati çekilen raporda, Afrika, Avrupa ve Amerika'daki bazı buzullardan iz kalmayacağı belirtildi.

Raporda, Tanzanya'daki Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro, İsviçre Alpleri, İtalya'daki Dolomit ve ABD'deki Yellowstone Ulusal Parkı ile Yosemite Ulusal Parkı'ndaki buzulların da 2050'ye kadar eriyecek buzullar arasında olduğu kaydedildi.

"Buzulların hızla erimesiyle milyonlarca kişi su sıkıntısı ve sel gibi doğal afet riskiyle karşı karşıya kalabilir, milyonlarca insan da deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle yerlerinden olabilir." değerlendirmesinde bulunan Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) Genel Direktörü Dr. Bruno Oberle, "Bu çalışma, sera gazı emisyonlarının acilen azaltılması ve iklim değişikliğinin azaltılmasına katkı sağlayacak ve insanların etkilerine daha iyi uyum sağlamasına olanak tanıyabilecek doğa temelli çözümlere yatırım yapılması gerektiğini ortaya koyuyor." diye konuştu.

Raporda, halihazırda her yıl 58 milyar ton buz kaybedildiği bunun da Fransa ve İspanya'nın yıllık toplam su kullanımına eşdeğer olduğu yer aldı.

UNESCO listesinde yer alan diğer üçte ikilik alanın kurtarılmasının halen mümkün olduğu ancak bunun iklim değişikliğiyle mücadele ile olacağının altı çizildi.

Yayınlanan raporun aynı zamanda bir eylem çağrısı olduğuna işaret eden UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, "Bu rapor bir eylem çağrısıdır. Buzulları ve onlara bağlı olağanüstü biyolojik çeşitliliği ancak karbondioksit emisyon seviyelerimizi hızla düşürerek kurtarabiliriz. COP27, bu soruna çözüm bulunmasına katkı sağlamak için çok önemli bir role sahip olacak. UNESCO, bu hedefin gerçekleştirilmesinde devletleri desteklemeye kararlı." açıklamasında bulundu.

Karbon emisyonlarının azaltılmasının yanı sıra UNESCO, buzulların izlenmesi ve korunması için uluslararası bir fon oluşturulmasını da talep etti.

Söz konusu fonun kapsamlı araştırmaları destekleyeceği, üye ülkeler arasındaki değişim ağlarını teşvik edeceği ve erken uyarı ve afet riskini azaltma tedbirlerini de uygulayabileceği belirtildi.

Kaynak: Euronews