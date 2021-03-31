Van Gölü için eylem planı hazırlanıyor

Van'da düzenlenen "Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı" toplantısında, gölün kirlilik sorunu ve çözüm yolları değerlendirildi.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yıllardır Van Gölü'nün kirliliğe maruz kaldığını söyledi.

Yapılan toplantının Van Gölü'nün temiz ve mavi bir şekilde gelecek nesillere aktarılması için önemli olduğunu anlatan Bilmez, şunları kaydetti:

"Van Gölü, her bireyin sahip çıkması gereken önemli bir değerdir. Sadece kanalizasyon yapmakla iş bitmiyor. Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planıyla sadece temizlik değil, gölün çevresine yapılacak tüm yapılar için imar izinlerin alınması gerekiyor. Bugün dünyada en önemli şey çevre ve sudur. Bu nedenle bugüne orijinal haliyle gelen bu önemli değerimizi korumamız gerekir. Van Gölü'nün korunması bizim için sanayiden de turizmden de daha önemli. Bunun için toplumda bir duyarlılık oluşturmalıyız. Van Gölü'nde mutlaka bir alan yönetimi oluşturmamız gerekir. Bir belediye başkanının insafına, vicdanına bırakılmamalı. Ciddi anlamda ceza verecek, yaptırım uygulayacak, bütçemizi bizden alıp Van Gölü için kullanabilecek bir üst yapının olması gerekir."

AA