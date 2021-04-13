Van Gölü'nde keşfedilen balık türü araştırılıyor

Van'da 3 yıl önce İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Timi'nin dalış sırasında tespit ettiği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesinin yaptığı araştırmayla türü belirlenen balığın habitat alanları ve yaşam koşullarının araştırılması için çalışma başlatıldı.

Çalışmaya öncülük eden YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, gölün farklı noktalarındaki mikrobiyalitleri tek tek kontrol ederek balığa ilişkin verileri toplayacak.

Araştırma sonucu elde edilen bulgularla siyah benekli sarı renkli balık türünün yaşam alanları, popülasyonu ve beslenme koşulları haritalandırılacak.

Dünyanın en büyük tuzlu ve sodalı gölünde, sadece tatlı su kaynağının çıktığı mikrobiyalitin üzerinde yaşayan 5-6 santimetre boyundaki küçük mercan, şu ana kadar Edremit ve Gevaş'taki iki noktada tespit edildi.

'Dünyanın en büyük mikrobiyalitleri'

Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, AA muhabirine, bugüne kadar sadece inci kefalinin yaşadığı bilinen Van Gölü'nde artık ikinci bir balık türünün daha yaşadığının bilimsel olarak kanıtlandığını söyledi.

Küçük mercan adı verilen balığın hem kamuoyunu hem de bilim dünyasını heyecanlandırdığını anlatan Akkuş, şu bilgileri verdi:

"Van Gölü'nün tabanında birçok yerden tatlı su çıkıyor. Kalsiyum bakımından zengin olan tatlı suyun çıktığı yerde dünyanın en büyük mikrobiyalitleri oluşmuş durumda. Dünyadaki diğer yerlerde mikrobiyalitlerin boyu 5-10 metreyken, Van Gölü'ndekilerin boyu 30-40 metreyi buluyor. Yeni balık türü de Van Gölü'ndeki bu yapıların üzerinde yaşıyor. Belki de dünyanın en dar habitatında yaşayan bir balık.