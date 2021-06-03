Yemen'deki petrol dolu tanker her an patlayabilir

Çevre örgütü Greenpeace, Kızıldeniz'de dünyanın en büyük çevre felaketlerinden birine neden olabilecek petrol dolu tankerin çok kısa süre içinde parçalanabileceğini açıkladı.

Çevre örgütü, Yemen'deki savaştan dolayı atıl durumda bulunan gemi nedeniyle olası bir çevre felaketinin önlenmesi için Birleşmiş Milletler'e (BM) çağrıda bulundu.

45 yaşındaki Safir adlı petrol tankeri Yemen'in batısındaki Hudeyde limanına 5 deniz mili açıkta 2015'ten beri metruk halde bekliyor.

BM Güvenlik Konseyi, Yemen'in kuzeyinin büyük bölümünü kontrol eden Husilerin, bir BM misyonunun tankeri incelemesine izin veren anlaşmanın "çıkmaza girdiğini" açıklamasının ardından toplanma kararı aldı.

Yemen devletine ait tanker ülkede çatışmaların başladığı 2014'e kadar bir petrol depolama platformu olarak kullanılıyordu. 6 yıldır bakım görmeyen 1,1 milyon varil ham petrol bulunduran geminin parçalanarak batmasından endişeleniliyor.

Paslanmadan dolayı gemide sık sık sızıntılar yaşanıyor. Depolarda sıkışan uçucu gazların da patlayabileceğinin altını çizen çevre örgütleri, böylesi bir kazanın bölgede son 10 yılın en büyük çevre felaketine neden olacağını belirtiyor.

Yaşanabilecek petrol sızıntısının Yemen'in hayat damarlarından Hudeyde limanının en az 6 ay kapanmasına ve Kızıl Deniz'deki ekosistemin yok olmasına neden olacağını açıklayan BM ise tehlike çanları çalıyor.

Yemen’de Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı BM’nin tanıdığı hükümet güçlerine destek veriyor

Kaynak: Euronews