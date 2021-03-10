Yeşilırmak Nehri'ndeki kirlilik için inceleme başlatıldı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Amasya kent merkezinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde oluşan kirlilik üzerine inceleme başlattı.

Yeşilırmak Nehri'ndeki kirlilik için inceleme başlatıldı

Kuraklığın etkisiyle su miktarının saniyede yaklaşık 10 metreküpe kadar düştüğü Yeşilırmak Nehri'nde son günlerde gözle görülür şekilde kirlilik oluştu.

Nehrin yüzeyinin atıklarla kaplandığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı, iilk tespitlerde kirliliğin Yeşilırmak ile birleşen Çorum Çayı yatağında yapılan temizlik çalışmalarından kaynaklandığı, koku yaymadığı ve sudaki canlılara zarar verecek boyutta olmadığı bildirildi.

Ayrıca kirliliğe yol açan işletmelere tespit edildiği takdirde cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.

AA

banner53
YORUM EKLE
Gönder

banner39