"Zeynep" Avrupa'yı kasıp kavuruyor

Avrupa'da etkili olan 'Zeynep' kasırgası' nedeniyle en az 13 kişi hayatını kaybetti. Saatteki hızı 196 km'ye çıkan fırtına nedeniyle on binlerce evin elektriği kesildi, yüzlerce uçak, tren ve feribot seferi iptal edildi.

Hollanda'da 4, İngiltere'de 3, Almanya'da 2, Polonya'da 2, Belçika'da 1 ve İrlanda'da 1 kişi kasırgada yaşamını yitirdi.

İngiltere Meteoroloji Ofisi, Atlantik'in orta kesimlerinde ortaya çıkan ve Azor Adaları'ndan Avrupa'ya gelen kasırganın hayati tehlike oluşturduğunu duyurdu.

Rüzgarın hızı Fransa'nın kuzeyindeki Calais'de 140 km ve İngiltere'nin Wight Adası'nda 196 km olarak ölçüldü.

Londra'daki şiddetli rüzgar, O2 arenasının çatısını parçaladı. Galler'de, 100 binden fazla kişi elektrik kesintilerinden etkilendi. İngiltere genelinde toplam 436 uçuş iptal edildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Hepimiz tavsiyelere uymalı ve güvenliği sağlamak için önlemler almalıyız." dedi.

Kasırga, Rusya'ya yöneldi

Fransa'nın kuzeyinde kasırga nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında yaklaşık otuz kişi yaralandı. Cumartesi sabahı yaklaşık 75.000 ev elektriksiz kaldı, bazı bölgesel demiryolu hatları kesildi.

Danimarkalı feribot işletmecisi DFDS, Dover ve Calais arasındaki feribot seferlerinin askıya alındığını açıkladı. Hollanda'da Schiphol havaalanında yaklaşık 390 uçuş iptal edildi.

Belçika'da bir hastanenin çatısına vinç düştü.

Kuzey Baltık Denizi'nde Fehmarn Adası'nı ana karaya bağlayan köprü trafiğe kapatıldı.

Kasırga, Kuzey Denizi adası Wangerooge'de, 1 kilometre uzunluğundaki plajın kumunun yüzde 90'ını yok etti.

Alman Meteoroloji Dairesi, Zeynep kasırgasının Baltık Devletleri üzerinden Rusya'ya yöneleceğini, Almanya'daki etkisinin bugünden itibaren yavaşlayarak azalacağını duyurdu.

Kaynak: Euronews