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2 saatte 22 deprem oldu

Tayvan’ın doğusunda yer alan Hualien kentinde sabah saatlerinde 22 deprem meydana geldi. 5.9 kilometre derinlikte yaşanan 5,2 şiddetindeki ilk sarsıntısının ardından 2 saat içinde 3-5 şiddeti arasında depremler oldu. Bu sarsıntılar bazı binalarda hasara neden oldu.

Çin 14.07.2021, 10:34
2 saatte 22 deprem oldu

Tayvan’ın doğusundaki Hualien kentinin 22 kez depremle sarsıldığı bildirildi.

Yetkililer, sabah saatlerinde bölgede 2 saat içerisinde 22 deprem yaşandığını ve sarsıntıların bazı binalarda hasara yol açtığını belirtti.

İlk sarsıntısının 5,2 büyüklüğünde ve yerin 5,9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Diğer sarsıntıların 3 ila 5 büyüklüğü arasında olduğu kaydedildi.

AA

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#Tayvan #deprem
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