3 çocuk çağrısı yapan makale apar topar kaldırıldı

Çin'de iktidardaki Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) yaklaşık 95 milyon üyesine "ülkenin iyiliği için en az üç çocuk yapın” çağrısında bulunan devlet destekli medya, aldığı tepkilerin ardından makaleyi yayından kaldırdı.

Ülkenin nüfus artışındaki sorumluluğu ve yükümlülüğünü ÇKP üyelerin "üstlenmesi" gerektiğini yazan China Reports Network adlı devlet destekli kuruluş, üyelerin daha az çocuk sahibi olma konusunda "mazeret öne sürmemesi" çağrısında bulundu.

İlk olarak geçen ay yayınlanan makale, milyonlarca paylaşım, görüş ve yorum almasıyla birlikte viral oldu.

Çinli internet kullanıcılarının tepkisini çeken makale, internet sayfasından kaldırıldı.

Kaynak: Euronews