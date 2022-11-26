90 yaşındaki kardinal suçlu bulundu

90 yaşındaki Zen, 2019'da yapılan Pekin karşıtı gösterilere yardımı amaçlayan fondaki rolü nedeniyle yargılanıyordu.

Batı Kowloon Sulh Ceza Mahkemesi'nde cuma günü görülen duruşmada Zen, İnsani Yardım Fonu 612'de toplanan bağışları devlet kayıtlarına geçirmediği gerekçesiyle suçlu bulundu.

Çin Komünist Partisi'ne yönelik eleştirileriyle bilinen Zen'le birlikte eski milletvekili Margaret Ng, şarkıcı Denise Ho, eski öğretim üyesi Hui Po Keung, eski milletvekili Cyd Ho ve fonun sekreteri Sze Ching-wee'nin de suçlu olduğuna karar verildi.

Zen, Ng, Denise Ho, Keung ve Cyd Ho 4 bin Hong Kong Doları (yaklaşık 9 bin 500 TL), Ching-wee ise 2 bin 500 Hong Kong Doları (yaklaşık 5 bin 900 TL) para cezasına çarptırıldı.

Söz konusu 6 kişi hakkında "dış güçlerle işbirliği" yaptıkları gerekçesiyle mayısta hukuki işlem başlatılmış, daha sonra suçlamalar düşürülmüştü.

Yakalanan göstericilerin yasal ve tıbbi masraflarını karşılamak için Haziran 2019'da kurulan İnsani Yardım Fonu 612, geçen yıl polis baskını sonrasında faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştı.

Fonda 100 bin bağış üzerinden 270 milyon Hong Kong Doları (yaklaşık 643 bin 750 TL) toplandığı bilgisi de paylaşıldı.

Kaynak: Independent Türkçe