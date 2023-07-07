ABD'den Çin'e "ekonomi" ziyareti

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin Başbakanı Li Çiang ile görüşmesinde, ABD'nin Çin ile "kazanan hepsini alır" yaklaşımından ziyade her iki ülkenin de yararına olan adil kurallara dayalı sağlıklı bir rekabet arayışında olduğunu belirtti.

Çin ziyaretine devam eden Yellen, Çin Başbakanı Li Çiang ile bir araya geldi.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yellen ve Li'nin görüşmesi "samimi ve yapıcı" geçti.

Görüşmede, endişe duyulan konuları gündeme getiren Yellen, ABD'nin Çin ile her iki ekonomiye de fayda sağlayan sağlıklı bir ekonomik rekabet isteğini görüştü.

Yellen, dünyanın en büyük iki ekonomisinin küresel makroekonomik ve finansal konularda yakın iletişim kurmasının, düşük gelirli ve gelişmekte olan ekonomilerdeki borç sıkıntısı ve iklim finansmanı dahil küresel zorluklar üzerinde birlikte çalışmasının önemini vurguladı.

Yellen, görüşmede yaptığı konuşmada, "Kazanan hepsini alır değil, adil kurallarla zaman içinde her iki ülkeye de fayda sağlayabilecek sağlıklı bir ekonomik rekabet arayışındayız." ifadesini kullandı.

ABD ve Çin'in hem kendi ülkelerine hem de dünyaya karşı iş birliği yapmak ve liderlik göstermekle yükümlü olduğu önemli küresel zorluklar da bulunduğuna işaret eden Yellen, "ABD, belirli durumlarda ulusal güvenliğini korumak için hedefli eylemler gerçekleştirmeye ihtiyaç duyacaktır. Bu durumlarda aynı fikirde olmayabiliriz. Ancak herhangi bir anlaşmazlığın, ikili ekonomik ve finansal ilişkilerimizi gereksiz yere kötüleştirecek yanlış anlaşılmalara yol açmasına izin vermemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Yellen, Çin ziyareti kapsamında ülkede faaliyet gösteren 10'dan fazla ABD'li şirketle de yuvarlak masa toplantısı yaptı.

Amerikalı işçileri ve işletmeleri desteklemek için Çin ile ticaret ve yatırımın önemini vurgulayan Yellen, piyasaya erişimin önündeki engeller, Çin'in piyasa dışı araçları kullanması ve son aylarda ABD'li firmalara karşı alınan cezai tedbirler dahil olmak üzere endişelerini dile getirdi.

ÇİN'İN KISITLAMA KARARINDAN ENDİŞELİ

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin'in çip ve elektronik yapımında kullanılan bazı metallerin ihracatını kısıtlamasından "endişeli" olduğunu söyledi.

CNBC'nin haberine göre, ilk defa Çin'i ziyaret eden Yellen, başkent Pekin'de ABD'li iş insanlarıyla bir araya geldi.

Yellen, yaptığı açıklamada, "Çin'in kritik öneme sahip iki metalin ihracatını kısıtlamasından ötürü endişeliyim." ifadesini kullandı.

Çin'in ABD'li şirketlere karşı aldığı önlemlerden özellikle rahatsız olduğunu vurgulayan Yellen, Çin'in hem kritik elementlerin ihracatını kısıtlaması hem de şirketlere karşı aldığı kararların ülkesine olan etkilerini değerlendirdiklerini belirtti.

Yellen, ABD'nin ihracat kısıtlamalarını savunarak, Çin'in bu kısıtlamaları Washington'ın ekonomik avantaj elde etmek amacıyla kullandığına ilişkin suçlamalarını reddetti.

Çin'deki görüşmelerinde bu kararların, ABD'nin ulusal güvenliğini korumak için alındığını söylediğini aktaran Yellen, bu kararların altında ekonomik avantaj sağlama motivasyonu bulunmadığını vurguladı.

Yellen, dün Çin'e gitmiş, temasları öncesi yaptığı Twitter paylaşımında, Çin'le "sağlıklı bir ekonomik rekabet" arayışında olduklarını vurgulamıştı.

ABD, geçen ay, yapay zeka çiplerinin Çin'e ihracatına yeni kısıtlamalar getirmeyi düşündüğü bildirmişti.

Pekin yönetimi, Mayıs 2023'te ABD'li mikroçip üreticisi Micron Technologies'in güvenlik incelemesinden başarısız olduğunu bildirmişti.

Çin, yeşil ve dijital dönüşümde kritik olan pek çok üründe kullanılan galyum ve germanyum metallerinin ihracatını, "ulusal güvenlik ve çıkarları koruma" gerekçesiyle kısıtlamıştı.

Kısıtlama gereği, çip ve elektronik yapımında kullanılan galyum ve germanyum ihracatından önce ilgili makamlardan onay alınması gerekiyor.

Kısıtlama, 1 Ağustos itibarıyla yürürlükte olacak.

Bu iki elementin en büyük üreticisi olan Çin, dünyadaki galyum üretiminin yüzde 95'ini, germanyum üretiminin ise yüzde 67'sini karşılıyor.