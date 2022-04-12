ABD'den Şanghay’daki dışişleri personeline kentten ayrılma talimatı

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Çin ile ilgili yayımladığı seyahat uyarısında, "Yerel yasaların keyfi olarak uygulanması ve COVID-19 ile ilgili kısıtlamalar nedeniyle Çin Halk Cumhuriyeti'ne seyahati yeniden gözden geçirin" sözlerine yer verildi.

Uyarıda, Hong Kong, Jilin ve Şanghay eyaletlerinde uygulanan “ebeveynleri çocuklarından ayıracak dereceye varan keyfi kısıtlamalara” dikkat çekildi:

“11 Nisan 2022'de Bakanlık, COVID-19 vakalarındaki artış ve Çin'in salgınla ilgili kısıtlamalarının etkisi nedeniyle acil olmayan ABD hükümeti çalışanlarının ve tüm aile üyelerinin Şanghay Başkonsolosluğu'ndan ayrılması talimatını verdi.”

Şanghay sakinleri gıda bulmakta güçlük çekiyor

25 milyon nüfuslu Şanghay'da artan COVID-19 vakaları nedeniyle uygulanan karantinadan dolayı insanların evlerinden çıkmasının yasaklandığı ve kentte yiyecek kıtlığı yaşandığı bildirilmişti.