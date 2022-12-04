ABD'den Tayvan'a bir ziyaret daha

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, bu gece eşi ile Ada'ya gelen Vali Little, ziyaret kapsamında Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile görüşecek.

Idaho Valisi de ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ağustos başında Tayvan'a yaptığı ziyaretin ardından Ada'yı ziyaret eden ABD'li üst düzey yetkililer kervanına katıldı.

Pelosi'nin ardından Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Ed Markey başkanlığında 5 kişilik heyet ve Indiana eyaleti Valisi Eric J. Holcomb, Cumhuriyetçi Partili Tennessee Senatörü Marsha Blackburn, Arizona eyaleti Valisi Doug Ducey ve ABD Temsilciler Meclisi üyesi Stephanie Murphy öncülüğündeki 8 kişilik Kongre heyeti Tayvan'ı ziyaret etmişti.

- Pelosi'nin ziyareti

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu.

Ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Pekin'in tepkisini çekmiş, Çin ordusu ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlara başlamıştı.

Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.